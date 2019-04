IndonesienDer weite Weg der Wahlurnen

In Indonesien sind 190 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dafür mussten zuvor Wahlurnen in die entlegensten Gebiete des Landes transportiert werden - per Floss, auf Elefanten und auch in Begleitung von Superhelden.