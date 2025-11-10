Ex-Präsident Suharto, dem die Beteiligung an Massenmorden vorgeworfen wird, ist jetzt ein „Held der Nation“. Dazu erklärt hat ihn der heutige Präsident, der einst sein Schwiegersohn war.

Zwischen dem Status eines Verbrechers und dem eines Nationalhelden liegen manchmal nur ein, zwei Generationen. 1998 zwangen Ausschreitungen den indonesischen Präsident Haji Mohamed Suharto nach mehr als drei Jahrzehnten Gewaltherrschaft zum Rücktritt. Ihm waren massive Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen wurden. Doch am Montag wurde er als „Held der Nation“ ausgezeichnet.