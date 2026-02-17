Indonesiens Präsident Prabowo Subianto liebt ein Sprichwort: „Tausend Freunde sind nicht genug. Und schon ein einziger Feind ist zu viel.“ Diesen Spruch hat er zuletzt auch in seine Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos eingebaut. Prabowo zieht es auf die großen Bühnen dieser Welt, er genießt sie sichtlich.
NahostWarum Indonesien 8000 Soldaten nach Gaza schicken will
Lesezeit: 4 Min.
Der Staat in Südostasien hat als erstes und einziges Land Friedenstruppen für Gaza fest zugesagt. Eine riskante Strategie für das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Tut Indonesiens Präsident das alles nur, um Donald Trump zu gefallen?
Von Arne Perras
