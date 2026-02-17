Indonesiens Präsident Prabowo Subianto liebt ein Sprichwort: „Tausend Freunde sind nicht genug. Und schon ein einziger Feind ist zu viel.“ Diesen Spruch hat er zuletzt auch in seine Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos eingebaut. Prabowo zieht es auf die großen Bühnen dieser Welt, er genießt sie sichtlich.