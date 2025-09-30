Gewählt haben die Indonesier ihren Präsidenten unter anderem wegen der lustigen Tänzchen, die Prabowo Subianto, 73, für Social-Media-Kanäle aufgeführt hat. Bekommen haben sie einen Ex-General, der auf den Druck, unter dem seine Regierung derzeit steht, mit Gegendruck reagiert.
IndonesienKinder sollen besser essen – und landen im Krankenhaus
Lesezeit: 3 Min.
Mehr als 6000 Fälle von Lebensmittelvergiftung bringen das Ernährungsprogramm von Indonesiens Präsident Prabowo Subianto in Verruf. Und seine Regierung hat noch ganz andere Probleme.
Von David Pfeifer, Bangkok
