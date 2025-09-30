Mehr als 6000 Fälle von Lebensmittelvergiftung bringen das Ernährungsprogramm von Indonesiens Präsident Prabowo Subianto in Verruf. Und seine Regierung hat noch ganz andere Probleme.

Gewählt haben die Indonesier ihren Präsidenten unter anderem wegen der lustigen Tänzchen, die Prabowo Subianto, 73, für Social-Media-Kanäle aufgeführt hat. Bekommen haben sie einen Ex-General, der auf den Druck, unter dem seine Regierung derzeit steht, mit Gegendruck reagiert.