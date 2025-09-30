Zum Hauptinhalt springen

IndonesienKinder sollen besser essen – und landen im Krankenhaus

Lesezeit: 3 Min.

Ein 13-jähriger Junge wird in Bandung nach einer kostenlosen Mahlzeit in eine Behelfsklinik gebracht.
Ein 13-jähriger Junge wird in Bandung nach einer kostenlosen Mahlzeit in eine Behelfsklinik gebracht. (Foto: Willy Kurniawan/REUTERS)

Mehr als 6000 Fälle von Lebensmittelvergiftung bringen das Ernährungsprogramm von Indonesiens Präsident Prabowo Subianto in Verruf. Und seine Regierung hat noch ganz andere Probleme.

Von David Pfeifer, Bangkok

Gewählt haben die Indonesier ihren Präsidenten unter anderem wegen der lustigen Tänzchen, die Prabowo Subianto, 73, für Social-Media-Kanäle aufgeführt hat. Bekommen haben sie einen Ex-General, der auf den Druck, unter dem seine Regierung derzeit steht, mit Gegendruck reagiert.

