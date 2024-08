Mit der Feier des Unabhängigkeitstags in Indonesien ist am Samstag die neue Hauptstadt eingeweiht worden. Die opulente Zeremonie in Nusantara auf der Insel Borneo fand in Anwesenheit des scheidenden Präsidenten Joko Widodo sowie des Verteidigungsministers und designierten Präsidenten Prabowo Subianto statt. Vor einigen Tagen hatte die Regierung ihre erste Kabinettssitzung in Nusantara abgehalten. Mit der Fertigstellung des Städtebau-Projekts wird jedoch nicht vor 2045 gerechnet. Die bisherige Hauptstadt Jakarta ist überbevölkert, vom Verkehr überlastet und versinkt zusehends im Meer. Der Bau von Nusantara im Tausende Kilometer entfernten Ostkalimantan soll für Entlastung sorgen.