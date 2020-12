Von Arne Perras, München

Goldene Lettern auf schwarzem Marmor. 202 Namen, eingraviert im Gedenken an die Opfer des Bali-Terrors. Mitten im Touristen-Hotspot Kuta, der nun verwaist ist wegen der Pandemie, erinnert noch eine große Tafel daran, was islamistische Terroristen mit Verbindungen zu al-Qaida damals, am 12. Oktober 2002, auf der tropischen Urlaubsinsel anrichteten.

Ein Jahr nach den Angriffen auf die Twin Towers in New York zielten die Gotteskrieger auf Indonesien: Kuta wurde Asiens "Ground Zero". Die Attentäter der Gruppe Jemmah Islamiyah sprengten damals zwei Nachtclubs in die Luft, die Explosionen töteten Indonesier, Europäer, Amerikaner und Australier. Unter den Opfern waren auch sechs Deutsche. 18 Jahre sind seither verstrichen. So lange hat es gedauert, bis die Terrorfahnder den mutmaßlichen militärischen Chef der Attentäter fassen konnten: Aris Sumarsono, auch als Zulkarnaen bekannt.

Für den gelernten Biologen und Bombenbauer dürften sich auch die USA interessieren. Er zählt zum Kreise jener, die noch direkten Zugang zu Osama bin Laden gehabt haben sollen. In den 1980er-Jahren schloss er sich dem Dschihad an, als er nach Afghanistan ausrückte, um gegen die Sowjets zu kämpfen.

Am vergangenen Donnerstag war Sumarsono einer Spezialeinheit in Lampung auf der Insel Sumatra ins Netz gegangen, ein Woche später haben sie ihn mit weiteren Festgenommenen nach Jakarta verlegt. Erstmals gibt es damit auch aktuelle Fotos des 57-Jährigen. Ein schmächtiger Mann, Handschellen an Händen und Füßen. Sie haben ihm eine schwarze Haube übergestülpt, mit einem Schlitz für die Augen, der allerdings zu hoch sitzt, sodass nur ein Streifen der Stirn erkennbar ist. Er trägt ein orangefarbenes T-Shirt, umgeben von schwer bewaffneten Mitgliedern der indonesischen Terrorabwehr.

Vorausgegangen waren zahlreiche Festnahmen im November, was womöglich auf die Spur zu Sumarsono führte. Der zweite Anführer der Bali-Attacke, Riduan Isamuddin, genannt Hambali, hatte es nicht lange geschafft abzutauchen. Er war zehn Monate nach dem Kuta-Anschlag in Thailand gefasst worden und wurde später nach Guantanamo ausgeflogen.

Die Pandemie dürfte einige terroristische Gruppierungen geschwächt haben

Über die Hintergründe des Zugriffs auf Sumarsono wurde zunächst wenig bekannt. Polizeisprecher Aswin Siregar kündigte an, dass der Staat weiter alle jagen werde, die "zu diesem Netzwerk gehören". Gemeint war Jemmah Islamiyah (JI), der südostasiatische Ableger von al-Qaida. Damit machte er deutlich, dass die Regierung die Gruppe noch lange nicht als zerschlagen betrachtet.

Die Zeiten für die Anti-Terror-Einheiten sind offenbar günstig, denn es festigen sich Hinweise, dass zumindest einige Gruppen durch die Pandemie geschwächt wurden. Es fällt ihnen schwer, sich zu finanzieren und mobil zu bleiben. Geldtransfers, etwa vom Islamischen Staat (IS) aus Syrien, bleiben aus. Außerdem brechen Einkünfte von Sympathisanten weg, die früher noch für den Dschihad gespendet haben. Die Terrorismus-Experten Vidia Arianti und Muh Taufiqurrohman haben diesen Zusammenhang für indonesische Extremisten untersucht, die dem IS nahestehen.

Es ist unklar, ob der durch Covid-19 ausgelöste ökonomische Niedergang auch das sehr große Netzwerk von JI soweit geschwächt hat, dass seine Führung sich nicht mehr so effektiv vor Fahndern schützen konnte wie vor der Pandemie. Die Vermutung liegt zumindest nahe. Womöglich bedeuten die Razzien aber auch, dass JI gerade wieder neue Gewalttaten plante und den Staat damit auf die Spur führte.

Fast ein Jahrzehnt lang hatte JI keine Anschläge mehr verübt. Die Organisation konzentrierte sich stattdessen darauf, religiöse Schulen aufzubauen und als soziale Wohltäter aufzutreten, wie die Forscher Zachary Abuza und Alif Satria von der Georgetown University schreiben. Sie halten JI immer noch für eine starke Organisation, Fahndern gelten ihre Mitglieder als schlafende Bedrohung.

Während der indonesische Staat immer wieder Erfolge bei der Jagd auf terroristische Gruppen präsentiert, ist der politische Umgang mit islamistischen Hetzrednern ambivalent. Sie bekommen viel Zuspruch, weiten ihren Einfluss aus. Dieses Klima nützt sowohl IS-nahen Gruppen als auch der JI. Beide rivalisieren miteinander, auch bei der Rekrutierung neuer Anhänger.

Die Experten Abuza und Satria glauben, dass JI darauf zielt, dem IS die Führerschaft einer militanten Gruppe in Poso zu entziehen. Sie ist sehr klein, droht aber wieder zu einer größeren Gefahr zu werden, wenn es ihr gelingt, die Spannungen zwischen Christen und Muslimen auf der Insel Sulawesi wieder zu entflammen.