Iran, Russland und China haben am Freitag ein beispielloses gemeinsames Marinemanöver im Indischen Ozean und im Golf von Oman begonnen. Die Botschaft laute, dass Iran nicht isoliert werden könne, sagte der iranische Admiral Gholamreza Tahani im Staatsfernsehen. Nach seinen Angaben wird vier Tage lang geübt, wie Schiffe gerettet werden, die unter Beschuss stehen. Die Gewässer im Süden Irans stehen im Mittelpunkt internationaler Spannungen. Japans Kabinett billigte die umstrittene Entsendung einer Marine-Einheit, die Schiffe mit Öllieferungen für das Land im Golf von Oman, dem Arabischen Meer und in der Meerenge Bab el-Mandab vor Jemens Küste schützen sollen, nicht jedoch in der Straße von Hormus. Dort patrouilliert eine US-geführte Koalition.