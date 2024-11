Der indische Milliardär Gautam Adani ist in den USA wegen seiner Rolle in einem mutmaßlichen milliardenschweren Schmiergeld- und Betrugssystem angeklagt worden. Der Vorsitzende des Adani-Konzerns und sieben weitere Angeklagte hätten zwischen 2020 und 2024 mehr als 250 Millionen Dollar (236 Millionen Euro) Schmiergeld zahlen wollen, teilten die Ermittler mit. Ziel sei gewesen, an lukrative Aufträge in der Solarbranche zu kommen. US-Investoren, bei denen Adanis Unternehmen Kapital einsammelten, hätten nichts von der Bestechung gewusst und seien damit betrogen worden, argumentiert die New Yorker Staatsanwaltschaft. Von Adanis Seite gab es zunächst keine Reaktion auf die Vorwürfe.