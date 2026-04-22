Das „Indian Coffee House“ ist auch so ein Ort in Kolkata, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. 150 Jahre ist die Gaststätte alt. Über den Tischen liegt der herbe Charme des Gestrigen. Die Preise sind niedrig, die Decken hoch, und die rauschenden Ventilatoren können die schwüle Hitze nicht ganz vertreiben. Das Coffee House ist als Debattierklub für Intellektuelle bekannt. Es passt zum Ruf des früheren Kalkutta, Indiens Mekka der Dichter und Denker zu sein.
IndienWie die machtbewusste Mamata Banerjee ihrem Land schadet
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Indien ist die größte Demokratie der Welt, doch das Beispiel Westbengalen zeigt, wie undemokratisch es in manchen Bundesstaaten zugeht. Ein Besuch.
Von Thomas Hahn, Kolkata
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