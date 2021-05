Indiens Premierminister Narendra Modi hat vor der Verbreitung einer seltenen und tödlichen Pilzkrankheit unter Corona-Patientinnen und -Patienten gewarnt. Dies sei eine weitere Herausforderung während der heftigen zweiten Corona-Welle, die sein Land gerade durchlebe, sagte der Politiker am Freitag. An Mukormykose kann erkranken, wer bestimmte Schimmelpilzsporen einatmet oder sie über eine Hautverletzung aufnimmt. Die Krankheit geht oft mit einer schwarzen Färbung der Nase einher. Inzwischen haben mehrere indische Bundesstaaten mehr als 5000 Fälle gemeldet, wobei aus etlichen Bundesstaaten noch keine Daten vorliegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Indien mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern mehr als 259 000 Infektionen und 4209 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.