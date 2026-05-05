Der Lärm muss P. T. Chacko gefallen. Denn er kommt von einer spontanen Feier zum Wahlsieg der sozialdemokratischen Partei Indian National Congress (INC) im indischen Bundesstaat Kerala. Chacko ist Pressesekretär des INC in Keralas Hauptstadt Thiruvananthapuram. Wenn er etwas jünger wäre, würde er vielleicht selbst mit der kleinen Partygemeinde auf dem Wahlkampf-Laster vor der Parteizentrale tanzen und Fahnen schwingen. Aber jetzt ist er ja als INC-Sprecher gefragt, da stört die laute Musik ein bisschen. Immerhin soll er die Wahl im größeren Zusammenhang der indischen Demokratie erklären.
Wahlen in IndienHindu-Nationalisten bauen ihre Macht aus
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Von Thomas Hahn, Thiruvananthapuram
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