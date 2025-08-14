Eigentlich möchte Indiens Premierminister Narendra Modi wohl im nächsten Monat zu einer Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in die USA reisen. Laut der vorläufigen Rednerliste soll Modi am Morgen des 26. September eine Rede halten, wie The Hindu am Mittwoch meldete. Die spannende Frage in diesem Zusammenhang: Wird Modi bei dieser Gelegenheit auch Donald Trump treffen? Es könnte helfen, zu reden.
Internationale BeziehungenMuss nun auch Modi Trump für den Friedensnobelpreis vorschlagen?
Indiens Premier Modi soll im September in die USA reisen, um vor den UN zu sprechen. Spannender ist: Wird er dort den US-Präsidenten treffen? Trump hat Indien immerhin mit den weltweit höchsten Strafzöllen belegt.
Von David Pfeifer, Bangkok
US-Zölle:Treibt Trump Indien in die Arme von China?
Jahrelang beharken sich Peking und Delhi wegen Grenzkonflikten im Himalaja. Dann schreibt der US-Präsident einen Brief an den indischen Regierungschef Modi und bringt die Rivalen einander näher. Absicht kann das eigentlich nicht gewesen sein.
