Der Handelsstreit zwischen den USA und Indien ist nach monatelangen Verhandlungen jetzt offiziell zu Ende. Und zur Feier des neuen Deals überschütteten sich US-Präsident Donald Trump und Indiens Premierminister Narendra Modi gegenseitig mit Lob. Von 25 auf 18 Prozent senke Washington die Zölle auf indische Produkte, während Indien seine Zölle auf US-Produkte „auf NULL“ reduziere – das meldete Trump am Montag auf dem Instantnachrichtendienst Truth Social.
HandelspolitikTrump und Modi feiern einen obskuren Deal
Der US-Präsident will Indiens Premier dazu gebracht haben, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Experten tun sich allerdings schwer, seine Ankündigung ernst zu nehmen.
Von Thomas Hahn, Delhi
