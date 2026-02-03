Der Handelsstreit zwischen den USA und Indien ist nach monatelangen Verhandlungen jetzt offiziell zu Ende. Und zur Feier des neuen Deals überschütteten sich US-Präsident Donald Trump und Indiens Premierminister Narendra Modi gegenseitig mit Lob. Von 25 auf 18 Prozent senke Washington die Zölle auf indische Produkte, während Indien seine Zölle auf US-Produkte „auf NULL“ reduziere – das meldete Trump am Montag auf dem Instantnachrichtendienst Truth Social.