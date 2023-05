In Indien hat am Donnerstag der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) begonnen, auf dem regionale Großmächte globale Herausforderungen besprechen. Bei dem zweitägigen Treffen im südindischen Goa stehen unter anderem Themen wie Terrorismus, regionale Sicherheit, Handelszusammenarbeit und die Situation in Afghanistan auf dem Programm. Der Organisation, die zunächst zur Terrorbekämpfung 2001 gegründet wurde, gehören neben China, Russland und Indien auch Pakistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan sowie Usbekistan an. Für Pakistan ist es der erste hohe diplomatische Besuch bei der rivalisierenden Atommacht Indien seit dem Jahr 2014.