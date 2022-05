Von David Pfeifer, Delhi

Es waren Wochen der hohen Diplomatie. Fast jedes Land, das in den Krieg involviert ist, den Russland gegen die Ukraine führt, schickte einen Gesandten nach Delhi. Es gab "2 + 2"-Gespräche zwischen den Außen- und Verteidigungsministern der USA und Indiens. Es gab Diskussionen über die Einkaufslaune der Inder, die sich derzeit zu Sonderpreisen mit Rohstoffen in Russland eindecken. Es folgten die grimmigen Bemerkungen des indischen Außenministers Subrahmanyam Jaishankar, dass "Europa an einem Tag so viel Triebstoff in Russland kauft wie Indien in einem Monat". Schließlich reiste Premierminister Modi nach Berlin und Paris.