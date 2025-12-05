So begrüßen sich alte Freunde: Wladimir Putin kam am Donnerstagabend die Treppe der russischen Präsidenten-Maschine herunter, Narendra Modi stand an der untersten Stufe, streckte erst die Hand aus und ging dann zu einer Umarmung über. Es war auch eine Botschaft an den Westen: Seht her, wir verstehen uns, wir mögen uns. Egal, was alle anderen sagen.
Putin in Delhi„Indien ist nicht neutral“
Der indische Premier Narendra Modi empfängt seinen Amtskollegen Wladimir Putin mit allen Ehren – und einem Bekenntnis zum Frieden. Das Signal in Richtung Westen ist trotzdem: Hier treffen sich zwei, die viel gemeinsam haben.
Von David Pfeifer, Bangkok
