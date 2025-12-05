Zum Hauptinhalt springen

Putin in Delhi„Indien ist nicht neutral“

Lesezeit: 4 Min.

Einträchtig in der Limousine: Der russische Präsident Wladimir Purin (li.) und Indiens Premierminister Narendra Modi verlassen den Flughafen von Delhi.
Einträchtig in der Limousine: Der russische Präsident Wladimir Purin (li.) und Indiens Premierminister Narendra Modi verlassen den Flughafen von Delhi. (Foto: Grigory Sysoyev/AP)

Der indische Premier Narendra Modi empfängt seinen Amtskollegen Wladimir Putin mit allen Ehren – und einem Bekenntnis zum Frieden. Das Signal in Richtung Westen ist trotzdem: Hier treffen sich zwei, die viel gemeinsam haben.

Von David Pfeifer, Bangkok

So begrüßen sich alte Freunde: Wladimir Putin kam am Donnerstagabend die Treppe der russischen Präsidenten-Maschine herunter, Narendra Modi stand an der untersten Stufe, streckte erst die Hand aus und ging dann zu einer Umarmung über. Es war auch eine Botschaft an den Westen: Seht her, wir verstehen uns, wir mögen uns. Egal, was alle anderen sagen.

