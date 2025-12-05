So begrüßen sich alte Freunde: Wladimir Putin kam am Donnerstagabend die Treppe der russischen Präsidenten-Maschine herunter, Narendra Modi stand an der untersten Stufe, streckte erst die Hand aus und ging dann zu einer Umarmung über. Es war auch eine Botschaft an den Westen: Seht her, wir verstehen uns, wir mögen uns. Egal, was alle anderen sagen.