Die indische Regierung will die Stromproduktion in vielen Kohlekraftwerken drosseln und vermehrt auf billigere, grüne Energie setzen. 81 der landesweit 173 Kohlekraftwerke sollten in den nächsten vier Jahren weniger produzieren, hieß es aus dem Energieministerium. Dafür solle das Potenzial grüner Energie maximiert werden, ohne aber die alten Kohlekraftwerke komplett abzuschalten. Nach Einschätzungen des Energieministeriums könnten so 34,7 Millionen Tonnen Kohle weniger verfeuert und die CO2-Emissionen um 60,2 Millionen Tonnen gesenkt werden. Indien ist der weltweit zweitgrößte Verbraucher, Produzent und Importeur von Kohle.