Indiens Polizei nahm am Samstag in der Hauptstadt Delhi mehr als 2000 regierungskritische Menschen fest, darunter führende Kräfte der Jugendprotestbewegung Cockroach Janta Party (CJP). Das irritierte viele Beobachter. Aber die hindunationalistische Regierung von Premierminister Narendra Modi wollte ihr Vorgehen als umsichtigen Umgang mit demokratischen Werten verstanden wissen. So zumindest konnte man jene Protestnote verstehen, mit der sie eine Kritik aus dem Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (OHCHR) in Genf beantwortete.

Das OHCHR hatte wegen der vielen Festnahmen seine „Sorge“ zum Ausdruck gebracht und erklärt: „Beschränkungen friedlicher Proteste müssen strengen Maßstäben der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit genügen.“ Indiens Regierung nannte diesen Hinweis auf dem Nachrichtendienst X eine „unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Indiens“. Die Behörden handelten „im Einklang mit dem Gesetz, und unsere Gerichte stehen allen bei jeglichen Beschwerden offen“.

Aber Indien ist die größte Demokratie der Welt. Wie die Regierung dort im Alltag die Meinungsfreiheit hütet, ist deshalb von allgemeinem Interesse. An diesem Wochenende entstand der Eindruck, dass die Behörden unter Modi Andersdenkende lieber vorsorglich wegsperren, als deren Recht auf Empörung zu achten. Die CJP wollte in Delhi am Protestplatz bei der historischen Sternwarte Jantar Mantar demonstrieren. Auch in anderen Städten waren Menschen zu Kundgebungen aufgerufen. Grund: Der Unmut über die Wahlregister-Überprüfung der Nationalen Wahlkommission, die sogenannte Special Intensive Revision (kurz: SIR), wegen der jetzt laut der Regierungspartei BJP 130 Millionen Namen weniger im Wahlregister stehen.

Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Chefs der Wahlkommission

Die BJP erklärt diese riesige Zahl damit, dass Namen von Menschen gestrichen wurden, die tot, umgezogen, doppelt eingetragen oder nicht mehr auffindbar waren. Die Kommission selbst hat schon oft betont, dass sie unparteiisch sei. Aber Opposition und andere Regierungskritiker glauben eher, dass die BJP-Regierung das Wahlregister in ihrem Sinne manipuliert. Sie fordern den Rücktritt des Wahlkommissionschefs Gyanesh Kumar. Die geplanten Demonstrationen sollten der Forderung Nachdruck verleihen.

Aber sie wurden nicht genehmigt. Die CJP habe bei ihren Protesten im Juni und Juli gegen Abmachungen verstoßen, erklärte die Polizei auf X. Und am Samstag verhinderte sie mit großem Aufgebot, dass die Demonstrierenden sich trotzdem versammelten. Laut der Hindustan Times waren 40 000 Sicherheitskräfte in Delhi im Einsatz. Der Protestplatz am Jantar Mantar war gesperrt. Das Mobilnetz wurde im Zentrum abgeschaltet. Viele U-Bahn-Stationen waren geschlossen.

Eine Unterstützerin der Cockroach Janta Party (CJP) wurde in einen Bus verfrachtet, nachdem die Polizei sie bei einer Demonstration in Dehli festgenommen hatte. ARUN SANKAR/AFP

Die prominentesten Widerständler fing die Polizei weit vor dem Protestplatz ab. CJP-Gründer Abhijeet Dipke sowie seine Mitstreiter Saurav Das und Ashutosh Ranka wurden von Polizistinnen aus dem Flugzeug abgeführt, das sie aus Mumbai in die Hauptstadt brachte. Dipke und andere filmten den Vorgang, deshalb ist er in sozialen Medien zu sehen. Der angereiste Youtuber Dhruv Rathee wurde in seiner Unterkunft in Gurugram festgenommen. Zu den Festgenommenen gehörten auch Oppositionelle wie der Linke Pinarayi Vijayan aus Kerala und die populistische Mamata Banerjee aus West-Bengalen, die beide dieses Jahr in ihren Bundesstaaten als Regierungschefs abgewählt worden waren.

Auch ein Bollywood-Schauspieler kam in Gewahrsam

In Mumbai fanden ebenfalls Proteste statt, laut Nachrichtenagentur Reuters kamen 400 Menschen in Gewahrsam – darunter der Bollywood-Schauspieler Imran Khan. Die meisten Festgenommenen waren nach wenigen Stunden wieder frei. Nur die CJP-Anführer verbrachten die Nacht in Gewahrsam. Das lag möglicherweise auch daran, dass die CJP am Samstag via X meldete: „Wir geben nicht nach. Wir marschieren morgen nach Jantar Mantar und bleiben dort, bis unsere Forderungen erfüllt wurden.“

Die CJP hatte so schon einmal Erfolg in diesem Jahr. 36 Tage dauerten die Proteste im Juni und Juli gegen die Korruption im Bildungswesen. Hungerstreiks und Polizeigewalt brachten den Demonstrierenden Aufmerksamkeit. Am Ende trat der Bildungsminister zurück. Aber in der SIR-Debatte geht es für Premierminister Modi um mehr. Manipulierte Wählerlisten würden seine Selbstdarstellung als bekennender Demokrat beschädigen. Am Sonntag waren in Delhis Zentrum wieder viele Sicherheitskräfte im Einsatz, um eine Demonstration zu verhindern. Barrikaden blieben, Verkehr wurde umgeleitet. Wieder gab es Festnahmen.

Immerhin, am Sonntagvormittag entschied ein Gericht, dass Dipke, Das und Ranka entlassen werden. Gegen eine Kaution von 50 000 Rupien, 461 Euro, und das Versprechen, für ein Jahr „den Frieden zu wahren“. Demnach dürfen Dipke und seine Freunde also friedlich demonstrieren – sofern Indiens Regierung Frieden nicht mit Unterordnung verwechselt.