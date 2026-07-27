Es gibt kein Verschnaufen im Kampf um ein besseres Indien. Das hat der Kommunikationsstratege Abhijeet Dipke gleich am ersten Tag nach dem großen Erfolg seiner Protestbewegung Cockroach Janta Party (CJP) zu spüren bekommen. 36 Tage lang hatte der 30-Jährige Demonstrationen in Delhi und anderen Städten gegen die Korruption im Bildungswesen organisiert. Anstrengende Wochen waren das, mit Polizeigewalt, bei Monsun, bei schwüler Hitze. Bis die Regierung am Samstag die Kernforderungen erfüllte. Jubel brach aus, die CJP beendete die Proteste. Am Tag darauf hatte Dipke gleich wieder ein Mikrofon vor der Nase. Was kommt als Nächstes? „Wir werden die Strategie bald bekannt geben“, antwortete er etwas genervt, „es ist erst seit gestern zu Ende, bitte gebt uns etwas Zeit.“