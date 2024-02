Indiens Polizei hat am Dienstag mit Tränengas Tausende protestierende Bauern an ihrem "Marsch auf Delhi" ("Delhi Chalo") gehindert. Auf die Bauern, die für höhere Mindestpreise für ihre Ernten demonstrierten, hätten Polizeikräfte von Drohnen aus Tränengaskanister geworfen, berichteten indische Medien. Die Autobahnen von den umliegenden Bundesstaaten Uttar Pradesh, Punjab and Haryana nach Delhi seien mit Beton- und Stahlbarrikaden gesperrt worden. Als Bauern sie rund 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt durchbrechen wollten, sei es zu chaotischen Szenen gekommen. Durch Inflation und hohe Energiepreise droht vielen Landwirtschaftsbetrieben das Aus und die Übernahme durch Agrarkonzerne. Der Aufruf zum "Delhi Chalo" kommt nur Wochen vor den im April und Mai in Phasen geplanten Parlamentswahlen. 2020/21 zwang massiver Protest von Bauern Premier Modi zur Rücknahme einer Agrarreform.