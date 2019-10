Die indische Regierung, hat ihren Plan, Einwegplastik bis zum Jahr 2022 zu verbieten, zurückgezogen. Die Industrie habe vor Arbeitsplatzverlusten und höheren Preisen für Verbraucher gewarnt, hieß es aus dem Umweltministerium in Neu Delhi. Immerhin verzichten die Bahn und die staatliche Fluggesellschaft Air India künftig auf Einwegplastik. In Indien fallen täglich 15 Millionen Kilogramm Plastikmüll an, das sind elf Kilogramm pro Einwohner und Jahr, während der weltweite Durchschnitt bei 28 Kilogramm pro Kopf und Jahr liegt, wie die indische Industrie- und Handelskammer mitteilte.