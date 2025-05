Indien hat mehrere Ziele in Pakistan aus der Luft angegriffen. Pakistanische Geheimdienstkreise und die Armee berichteten von Luftangriffen in den Städten Kotli und Muzaffarabad im pakistanischen Teil der Himalaja-Region Kaschmir sowie in der Stadt Bahawalpur in der Provinz Punjab. Laut Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Delhi handle es sich bei den neun Zielen nur um „terroristische Infrastruktur“. Wie Polizei und Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge berichteten, gab es auch zwischen den Armeen beider Länder in Kaschmir an mindestens drei Orten heftige Schusswechsel.