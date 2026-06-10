Wie man Indiens Premierminister Narendra Modi kennt, hat er auch an diesem Rekord-Mittwoch seine Morgenroutine durchgezogen. Dazu gehört eine Stunde Yoga für die innere Balance, das hat Modi selbst schon oft gesagt und auch in sozialen Medien vorgeführt. Die altindischen Meditations-, und Dehnübungen gehören schließlich zu dem Kulturerbe, das Modi als bekennender Hindu-Nationalist vertritt. Yoga ist wahrscheinlich sogar ein Grund dafür, dass Modi seit Mittwoch der am längsten regierende Premier Indiens ist. Yoga hält ihn fit. Yoga verbessert sein Image, weil es gut ankommt, dass er einen bodenständigen Gesundheitssport praktiziert. Und seine rechten Anhänger freuen sich darüber, dass er als öffentlicher Yogi der Philosophie des antiken Indien PR-Erfolge verschafft.