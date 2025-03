Von David Pfeifer

Im Umgang mit Donald Trump finden die Staatschefinnen und -chefs dieser Welt sehr unterschiedliche Formen. Indiens Premierminister Narendra Modi, 74, wählt die Umarmung. Schon in Trumps erster Amtszeit als US-Präsident war Modi einer derjenigen, der sich als Freund bezeichnete, die beiden besuchten sich gegenseitig im Wahlkampf. Nun meldete India Today, dass Modi einer der ersten Staatschefs weltweit sei, die Präsenz auf Trumps eigener Social-Media-Plattform „Truth Social“ zeigen. „Ich freue mich darauf, mit all den leidenschaftlichen Stimmen hier zu interagieren und mich in Zukunft an bedeutungsvollen Gesprächen zu beteiligen“, schrieb Modi in seinem ersten Beitrag. Innerhalb einer Stunde nach seinem Beitritt hatte Modi mehr als 6500 Follower. Er selbst folgt nur Donald Trump und US-Vizepräsident J. D. Vance.