Narendra Modi hält eine düstere Rede an die Nation. Er gibt an, mit Pakistan nicht über Frieden zu sprechen. Den Druck, unter dem er jetzt steht, hat er zum Teil selbst produziert.

Von David Pfeifer

Narendra Modi hat eine düstere Rede an die Nation gehalten, in der er sagte, „Pakistan hat die Welt angebettelt, Wege zum Frieden zu finden“, doch Indien werde keine „atomare Erpressung“ tolerieren. Die Vergeltungsmaßnahmen und Luftschläge gegen pakistanische Terrorismus- und Militärstützpunkte pausierten nur. Man werde in Verhandlungen mit Pakistan über Terrorismus sprechen, nicht über Frieden – „Blut und Wasser können nicht zusammen fließen.“ Das bezog sich auf den Vertrag über das Wasser des Indus, den Indien nach den Terroranschlägen vom 22. April im indischen Teil von Kaschmir einseitig aufgehoben hat. Dort erschossen islamistische Terroristen, die Verbindungen nach Pakistan haben sollen, 26 Hindus.