Indien:Modis Mittel und Wege

Von David Pfeifer, Bangkok

Es hängt mehr als Rahul Gandhis Freiheit an diesem Urteil. Wird es bestätigt, könnte es das Ende seiner politischen Karriere sein - und ein heftiger Schlag für die gesamte Opposition in Indien. Deswegen begleitete der News Desk von India Today den Anführer der indischen Kongresspartei am Montag quasi mit Live-Ticker von Delhi bis nach Surat im Bundesstaat Gujarat.