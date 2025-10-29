Zum Hauptinhalt springen

Hindu-NationalismusDiese Frau steht beispielhaft für Indiens Weg zur Autokratie

Lesezeit: 2 Min.

Francesca Orsini ist Literaturhistorikerin und hat ihren Bachelor in Hindi gemacht.
Francesca Orsini ist Literaturhistorikerin und hat ihren Bachelor in Hindi gemacht. (Foto: Privat)

Trotz eines gültigen Visums verweigert Delhi der Wissenschaftlerin Francesca Orsini die Einreise. Das ist kein Einzelfall. Und es erzählt viel über die angeblich größte Demokratie der Welt.

Von David Pfeifer

Die Liebe von Francesca Orsini zu Indien ist groß, andernfalls hätte sie ihr Leben nicht der Kultur dieses Landes gewidmet. Seit vergangener Woche muss sich die italienische Wissenschaftlerin allerdings fragen: Liebt mich Indien auch im Gegenzug?

