Indiens Premierminister Narendra Modi will die Beziehungen seines Landes mit Skandinavien stärken. Gespräche dazu bei einem indisch-nordischen Mini-Gipfel in Kopenhagen seien sehr produktiv gewesen, teilte Modi am Mittwoch nach einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen aus Schweden, Finnland und Island, Magdalena Andersson, Sanna Marin und Katrín Jakobsdóttir, sowie dem norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Støre mit. Der Gipfel habe eine großartige Plattform geboten, um Wege zu diskutieren, wie man die Kontakte stärken könne, schrieb er. Er freue sich, mit den nordeuropäischen Spitzen in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten, um den Wohlstand zu fördern.