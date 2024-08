Nach der Vergewaltigung und Tötung einer jungen Kollegin haben Ärztinnen und Ärzte in Indien am Wochenende einen 24-stündigen Streik begonnen. Die medizinische Versorgung im bevölkerungsreichsten Land der Welt dürfte damit weitgehend lahmlegt werden. Die Notaufnahmen sollten aber geöffnet bleiben. Anlass für den Protest ist der Tod einer 31-jährigen Ärztin in Ausbildung. Diese wurde vor wenigen Tagen in Kalkutta vergewaltigt und getötet. Vor dem RG Kar Medical College – der medizinischen Hochschule, in der das Verbrechen geschah – war am Samstag starke Polizeipräsenz zu sehen, wie die Nachrichtenagentur ANI berichtete. „Frauen machen die Mehrheit unseres Berufsstandes in diesem Land aus“, sagte der Präsident der Ärztekammer IMA, R. V. Asokan. „Immer wieder haben wir ihre Sicherheit gefordert.“ Viele Patienten standen vor den Krankenhäusern Schlange. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen.