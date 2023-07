Von David Pfeifer, Bangkok

Manchmal reisen schlimme Nachrichten ganz langsam. So wie die aus dem indischen Bundesstaat Manipur, abgelegen im äußersten Nord-Osten des Landes, bis in die Hauptstadt Delhi. Dort wurde in der vergangenen Woche ein Antrag auf ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Narendra Modi gestellt, wegen seiner Weigerung darüber zu diskutieren, was seit Anfang Mai in Manipur geschieht. Ausgelöst durch das Video einer Gruppenvergewaltigung, das derzeit durch die Sozialen Netzwerke geht und fast drei Monate alt ist.