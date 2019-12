Die seit Wochen mit massiven Protesten konfrontierte indische Regierungspartei BJP hat die Wahl im Staat Jharkhand verloren. Die Hindu-Nationalisten von Ministerpräsident Narendra Modi kamen in Jharkhand diesmal nur auf 25 der 81 Sitze im örtlichen Parlament. Der oppositionelle Indische Nationalkongress erreichte in einem Bündnis 47 Mandate. Seit Wochen gehen in vielen Teilen Indiens Zehntausende Menschen gegen ein neues Gesetz auf die Straße, durch das verfolgte Hindus aus den mehrheitlich muslimischen Staaten Pakistan, Bangladesch und Afghanistan leichter die indische Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Modis Kritiker werten dies als jüngsten Versuch der Hindu-Nationalisten, Muslime im Land auszugrenzen.