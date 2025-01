Nach der Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Ärztin in Indien ist ein 33-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Bei der Verkündung des Strafmaßes am Montag habe das Gericht in Kolkata Forderungen nach der Todesstrafe zurückgewiesen, meldete der Sender BBC. Die Ermordung der 31-jährigen Ärztin im August hatte über die Grenzen Indiens hinaus für Entsetzen gesorgt. Die Frau hatte sich nach ihrer Schicht in der Klinik zum Schlafen gelegt und war später tot und halbnackt aufgefunden worden. Der Verurteilte wurde einen Tag später festgenommen. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In Kolkata kam es nach dem Verbrechen zu Protesten. Ärztinnen und Ärzte forderten mehr Sicherheit und riefen dazu auf, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen.