Nach dem verheerenden Terroranschlag im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs reagiert Indien mit Maßnahmen, die sich gegen Nachbar Pakistan richten. Die Regierung in Delhi beschloss unter anderem, einen wichtigen Vertrag mit Pakistan über die Nutzung der Flüsse in der Himalaya-Region auf unbestimmte Zeit auszusetzen.

Der Staatssekretär im Außenministerium, Vikram Misri, sprach von „grenzüberschreitenden Verbindungen“ bei dem Anschlag. Er warf Pakistan vor, Terrorismus zu unterstützen. Zudem weist Indien pakistanische Diplomaten aus und schließt einen Grenzübergang. Am Donnerstag will Pakistans Sicherheitsausschuss über die Schritte beraten. Die Regierung in Islamabad hatte jede Beteiligung an dem Anschlag zurückgewiesen.

Bei dem Anschlag auf einer Bergwiese in einer beliebten Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam im Unionsterritorium Jammu und Kaschmir wurden am Dienstag 26 Menschen getötet, mindestens 17 weitere verletzt. Die meisten von ihnen waren indische Feriengäste. Die Regierung stuft den gezielten Angriff auf Touristen als Terrorakt ein. Indische Medien berichteten, eine islamistische Terrorgruppe mit möglichen Verbindungen zu Pakistan habe den Anschlag für sich reklamiert.

Indien und Pakistan führten bereits zwei Kriege um die Herrschaft über Kaschmir

Die Suche nach den Angreifern lief auf Hochtouren. Nach Angaben der indischen Streitkräfte beteiligten sich die Armee und die Polizei an der Suchaktion. Die Polizei in Kaschmir veröffentlichte am Mittwoch zur Unterstützung der Fahndung Phantombilder von drei mutmaßlichen Angreifern.

Im indischen Teil Kaschmirs gab es Medienberichten zufolge Hunderte Festnahmen. Wie der Sender NDTV und andere indische Medien unter Berufung auf Informanten berichteten, wurden in der Region bislang etwa 1500 Personen festgenommen, um sie zu möglichen Verbindungen zu den Tätern zu befragen.

Kaschmir steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt eines Konflikts zwischen Indien und Pakistan, die jeweils einen Teil der Region kontrollieren. Beide beanspruchen das ganze Gebiet für sich. Die beiden Atommächte führten bereits zwei Kriege um die Herrschaft über das Himalaya-Tal. Im indischen Teil, der vorwiegend muslimisch geprägt ist, kämpfen Rebellengruppen für eine Unabhängigkeit vom mehrheitlich hinduistischen Indien - oder für einen Zusammenschluss mit Pakistan.