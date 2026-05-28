In Indien wehren sich Teile der Gen Z mit einer Kakerlaken-Satire-Partei gegen Perspektivlosigkeit und den Stil der nationalistischen Regierung. Das weckt Erinnerungen an die Umstürze in Bangladesch und Nepal. Zu Recht?

An diesem Freitag erscheinen in Indien die Kakerlaken vor Gericht. Genauer gesagt, die neu gegründete regierungskritische Social-Media-Bewegung Cockroach Janata Party des 30-jährigen PR-Strategen Abhijeet Dipke erscheint vor dem Hohen Gericht in Delhi, um sich gegen die Sperre ihres Kontos auf der Onlineplattform X durch Indiens Regierung zu wehren.