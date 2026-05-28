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IndienEin Ungeziefer als Wappentier der Verzweiflung

Lesezeit: 3 Min.

Die Kakerlaken-Partei macht die Regierung nervös: In indischen Dharamsala besucht ein Mann eine Seite der CJP, die sich als „Stimme der Faulen und Arbeitslosen“ bezeichnet.
Die Kakerlaken-Partei macht die Regierung nervös: In indischen Dharamsala besucht ein Mann eine Seite der CJP, die sich als „Stimme der Faulen und Arbeitslosen“ bezeichnet. Ashwini Bhatia/AP

In Indien wehren sich Teile der Gen Z mit einer Kakerlaken-Satire-Partei gegen Perspektivlosigkeit und den Stil der nationalistischen Regierung. Das weckt Erinnerungen an die Umstürze in Bangladesch und Nepal. Zu Recht?

Von Thomas Hahn, Delhi

An diesem Freitag erscheinen in Indien die Kakerlaken vor Gericht. Genauer gesagt, die neu gegründete regierungskritische Social-Media-Bewegung Cockroach Janata Party des 30-jährigen PR-Strategen Abhijeet Dipke erscheint vor dem Hohen Gericht in Delhi, um sich gegen die Sperre ihres Kontos auf der Onlineplattform X durch Indiens Regierung zu wehren.

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