An diesem Freitag erscheinen in Indien die Kakerlaken vor Gericht. Genauer gesagt, die neu gegründete regierungskritische Social-Media-Bewegung Cockroach Janata Party des 30-jährigen PR-Strategen Abhijeet Dipke erscheint vor dem Hohen Gericht in Delhi, um sich gegen die Sperre ihres Kontos auf der Onlineplattform X durch Indiens Regierung zu wehren.
IndienEin Ungeziefer als Wappentier der Verzweiflung
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In Indien wehren sich Teile der Gen Z mit einer Kakerlaken-Satire-Partei gegen Perspektivlosigkeit und den Stil der nationalistischen Regierung. Das weckt Erinnerungen an die Umstürze in Bangladesch und Nepal. Zu Recht?
Von Thomas Hahn, Delhi
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