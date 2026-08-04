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Proteste gegen RegierungIndiens junge Generation fühlt sich plötzlich stark

Lesezeit: 5 Min.

Junge Anhänger der sogenannten Kakerlaken-Partei jubeln in Delhi über die Entlassung des Bildungsministers, der für sie Sinnbild für viele Ungerechtigkeiten ist.
Junge Anhänger der sogenannten Kakerlaken-Partei jubeln in Delhi über die Entlassung des Bildungsministers, der für sie Sinnbild für viele Ungerechtigkeiten ist. Elke Scholiers/Getty Images

Sie wollen Indien verändern: Nach den erfolgreichen Demonstrationen der Satire-Partei Cockroach Janta Party keimt Hoffnung bei der Gen-Z.  Für Premier Modi sind das schlechte Nachrichten.

Von Thomas Hahn, Delhi

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Narendra Modi mag Flughafen-Eröffnungen, und die am Wochenende im Bundesstaat Andhra Pradesh kam dem indischen Premierminister besonders gelegen. Denn sie ereignete sich nur eine Woche nach den landesweiten Protesten, mit denen die Gen-Z-Bewegung Cockroach Janta Party (CJP) den Rücktritt seines Bildungsministers Dharmendra Pradhan erzwungen hatte. Bei den Feierlichkeiten am neuen internationalen Alluri-Sitarama-Raju-Airport nahe der Küstenstadt Vizianagaram herrschte wieder die wohlwollende Stimmung, die Modi auch auf sozialen Medien gerne als Zeichen seiner Errungenschaften verkauft.

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