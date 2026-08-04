Narendra Modi mag Flughafen-Eröffnungen, und die am Wochenende im Bundesstaat Andhra Pradesh kam dem indischen Premierminister besonders gelegen. Denn sie ereignete sich nur eine Woche nach den landesweiten Protesten, mit denen die Gen-Z-Bewegung Cockroach Janta Party (CJP) den Rücktritt seines Bildungsministers Dharmendra Pradhan erzwungen hatte. Bei den Feierlichkeiten am neuen internationalen Alluri-Sitarama-Raju-Airport nahe der Küstenstadt Vizianagaram herrschte wieder die wohlwollende Stimmung, die Modi auch auf sozialen Medien gerne als Zeichen seiner Errungenschaften verkauft.
Proteste gegen RegierungIndiens junge Generation fühlt sich plötzlich stark
Lesezeit: 5 Min.
Sie wollen Indien verändern: Nach den erfolgreichen Demonstrationen der Satire-Partei Cockroach Janta Party keimt Hoffnung bei der Gen-Z. Für Premier Modi sind das schlechte Nachrichten.
Von Thomas Hahn, Delhi
Lesen Sie mehr zum Thema