Sie wollen Indien verändern: Nach den erfolgreichen Demonstrationen der Satire-Partei Cockroach Janta Party keimt Hoffnung bei der Gen-Z. Für Premier Modi sind das schlechte Nachrichten.

Narendra Modi mag Flughafen-Eröffnungen, und die am Wochenende im Bundesstaat Andhra Pradesh kam dem indischen Premierminister besonders gelegen. Denn sie ereignete sich nur eine Woche nach den landesweiten Protesten, mit denen die Gen-Z-Bewegung Cockroach Janta Party (CJP) den Rücktritt seines Bildungsministers Dharmendra Pradhan erzwungen hatte. Bei den Feierlichkeiten am neuen internationalen Alluri-Sitarama-Raju-Airport nahe der Küstenstadt Vizianagaram herrschte wieder die wohlwollende Stimmung, die Modi auch auf sozialen Medien gerne als Zeichen seiner Errungenschaften verkauft.