Narendra Modi redet viel dieser Tage. Der Konflikt in Iran und den umliegenden Golf-Staaten beschäftigt ihn seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe am Samstag. Immerhin leben etwa 10 Millionen Inderinnen und Inder in der Region. Nach Angaben seines Premierminister-Amtes hat Modi in den vergangenen Tagen mit dem Sultan von Oman, dem König von Jordanien, dem Kronprinzen von Kuwait, dem Emir von Katar und dem Premierminister von Saudi-Arabien gesprochen, um sich nach den iranischen Vergeltungsschlägen gegen deren Länder solidarisch zu zeigen. Als ihn am Montag der kanadische Premierminister Mark Carney in Neu-Delhi besuchte, sagte Modi in einer Ansprache: „Indien ruft immer zu Dialog und Diplomatie auf.“