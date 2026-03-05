Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieWill sich Indien ein Beispiel an Israel nehmen?

Lesezeit: 3 Min.

Nur zwei Tage vor Beginn des Iran-Kriegs begrüßte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (re.) seinen indischen Amtskollegen Narendra Modi in Jerusalem.
Nur zwei Tage vor Beginn des Iran-Kriegs begrüßte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (re.) seinen indischen Amtskollegen Narendra Modi in Jerusalem. Gil Cohen Magen/Pool SIPA/AP/dpa

Indiens Premier Narendra Modi hat ein auffallend gutes Verhältnis zu seinem israelischen Amtskollegen Netanjahu – trotz dessen aggressiven Vorgehens in Iran und Gaza. Das verrät viel über Modis Politikstil.

Von Thomas Hahn, Kathmandu

Narendra Modi redet viel dieser Tage. Der Konflikt in Iran und den umliegenden Golf-Staaten beschäftigt ihn seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe am Samstag. Immerhin leben etwa 10 Millionen Inderinnen und Inder in der Region. Nach Angaben seines Premierminister-Amtes hat Modi in den vergangenen Tagen mit dem Sultan von Oman, dem König von Jordanien, dem Kronprinzen von Kuwait, dem Emir von Katar und dem Premierminister von Saudi-Arabien gesprochen, um sich nach den iranischen Vergeltungsschlägen gegen deren Länder solidarisch zu zeigen. Als ihn am Montag der kanadische Premierminister Mark Carney in Neu-Delhi besuchte, sagte Modi in einer Ansprache: „Indien ruft immer zu Dialog und Diplomatie auf.“

Nepal
:„Ich war vorbereitet darauf, erschossen zu werden“

Nepals Jugend brauchte im September 2025 nur eine Gaming-Plattform und Smartphones, um die Regierung zu stürzen. Seitdem ist Gen Z zu einer Marke geworden, mit der sich hier jeder politisch profilieren kann. Auch die alten Eliten. Game over?

SZ PlusVon Thomas Hahn

