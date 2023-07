Die Lage der Christen in Indien hat sich laut einem Bericht im laufenden Jahr deutlich verschärft. Von Januar bis Juni habe das in Neu-Delhi ansässige United Christian Forum (UCF) 400 Vorfälle von Gewalt und Verfolgung registriert, berichtete der asiatische Pressedienst Ucanews am Mittwoch. Im ersten Halbjahr 2022 seien dagegen 274 solcher Fälle gemeldet worden. Der nationale Koordinator des UCF, A.C. Michael, nannte es besorgniserregend, dass solche "schrecklichen Taten der Mobokratie" (soviel wie Herrschaft des Mobs) auch nach einer Reihe von Anweisungen des Obersten Gerichtshofs an die Regierung immer noch andauerten. Es sei höchste Zeit, zur Abschreckung der Mob-Gewalt Sondergesetze zu erlassen, forderte Michael laut Ucanews. Die Verfolgung von Christen ist nach Angaben des UCF am stärksten in den von der hindu-nationalistischen "Indischen Volkspartei" (BJP) regierten Bundesstaaten verbreitet.