Gandhi geht in Berufung

Nach dem Urteilsspruch gegen einen der führenden Oppositionspolitiker Indiens, Rahul Gandhi, geht dieser in Berufung. Ein Gericht im Bundesstaat Gujarat werde sich voraussichtlich kommende Woche damit befassen, berichtete das Rechtsportal "Bar & Bench" am Montag. Gandhi war in einem Verleumdungsprozess zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht warf dem Politiker vor, er habe sich diffamierend über Indiens Premier Narendra Modi geäußert. Anschließend hatte Gandhi seinen Sitz im Parlament verloren.