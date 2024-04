In Indien ist nach einem Medienbericht der führende Oppositionspolitiker Arvind Kejriwal wenige Wochen vor Beginn der Parlamentswahl zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ein Gericht sah am Montag den Vorwurf der Korruption als erwiesen an und verhängte eine Haftstrafe bis zum 15. April. Die Parlamentswahl in Indien beginnt in diesem Monat und dauert bis Mai. Der Regierungschef des Hauptstadtgebiets Delhi war vergangenen Monat wegen Korruptionsvorwürfen in Zusammenhang mit der Alkohol-Politik festgenommen worden und saß seitdem in Untersuchungshaft. Die deutsche Bundesregierung hatte dagegen protestiert und eine faire Wahl angemahnt.