Von David Pfeifer, Bangkok

Sie trauen sich nun teilweise wieder aus ihren Häusern, die Menschen im indischen Bundesstaat Manipur, in dem bei ethnischen Zusammenstößen in den vergangenen Tagen mehr als 60 Menschen getötet wurden. Tausende sind obdachlos und mehr als 20 000 auf der Flucht.

Die Gewalt begann am vergangenen Mittwoch. Ein Mob zerstörte Fahrzeuge, griff Kirchen und Tempel an und brannte Häuser und Geschäfte in der Hauptstadt Imphal und mehreren anderen Städten nieder. Tausende Soldaten wurden in den Bundesstaat entsandt, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Gouverneur von Manipur hatte für einzelne Gebiete einen "Shoot at Sight"-Befehl erteilt, also die Freigabe, auf jeden zu schießen, der sich nach der Ausgangssperre noch auf die Straße wagte. Wie konnte es zu der Eskalation kommen?

Wer geht in Manipur aufeinander los?

Die Gewalt brach am vergangenen Mittwoch in dem von der Gemeinschaft der Kukis dominierten Bezirk Churachandpur aus. Mitglieder des Kuki-Stammes protestierten gegen die Forderung der Meitei-Gemeinschaft, als "Scheduled Tribe", also als "anerkannter Stamm" eingestuft zu werden. Als solcher würden den Meitei staatliche Arbeitsplätze zustehen, bessere Schul- und Studienmöglichkeiten und erleichterter Zugang zu landwirtschaftlichen Gebieten.

Detailansicht öffnen Ein indischer Soldat sichert einen Ort im Bezirk Senapati, wo in dem Konflikt zwischen Kuki und Meitei Häuser und eine Kirche niedergebrannt wurden. (Foto: Arun Sankar/AFP)

Die Meiteis machen mehr als 50 Prozent der 3,5 Millionen Einwohner Manipurs aus. Sie sind eine überwiegend hinduistische Gemeinschaft, die vor allem in der Hauptstadt Imphal ansässig ist. Die Stämme der Naga und Kuki sind mehrheitlich Christen und stellen zusammen etwa 40 Prozent der Bevölkerung. Sie sind als Stämme anerkannt und genießen besondere Landbesitzrechte in den Hügeln und Wäldern Manipurs. Vor allem die Kukis befürchten, dass sie die Kontrolle über ihr Land verlieren könnten, wenn die Forderung der Meitei-Mehrheit akzeptiert würde.

Warum in Manipur?

Manipur ist ein für indische Verhältnisse kleiner, üppig bewachsener, hügeliger Staat, der an Myanmar grenzt. Er ist Heimat einer ethnisch vielfältigen Gruppe von sino-tibetischen Gemeinschaften, jede mit ihrer eigenen Sprache, Kultur und Religion. Wie die Konfliktregion Kaschmir im Norden war Manipur einst ein Fürstentum unter britischer Herrschaft und wurde erst 1949 in das moderne Indien eingegliedert. Teile der Bevölkerung berufen sich heute darauf, dass die Unterschrift unter den Beitritt im Jahr 1949 nur unter Druck zustande kam, wenn sie Unabhängigkeit fordern.

Detailansicht öffnen In einem Zeltlager der Armee suchen Menschen Schutz vor der Gewalt - mehr als 20 000 sind bereits aus ihren Häusern geflohen. (Foto: Arun Sankar/AFP)

Immer wieder kommt es zu ethnischen Auseinandersetzungen, zwischen 2009 und 2018 starben dabei mehr 1000 Menschen. Die Spannungen haben seit dem blutigen Staatsstreich im benachbarten Myanmar im Jahr 2021 zugenommen, nachdem Tausende von ethnischen Chin, die sich demselben Volksstamm zurechnen wie die Kuki, vor der Gewalt der Junta in das benachbarte Manipur flohen.

Wie reagiert die Politik?

Hindus stellen in Indien insgesamt etwa 80 Prozent der Bevölkerung. Die hindunationalistische Bharatiya-Janata-Partei (BJP) von Premierminister Narendra Modi ist in Indien und auch in Manipur an der Regierung. Die BJP facht Differenzen zwischen den Religionen im Land teilweise an, vor allem zwischen Hindus und Muslimen, um die Mehrheit der Wähler hinter sich zu versammeln. Die Armee hat die Überwachung in den von der Gewalt betroffenen Gebieten in Manipur nun mithilfe von Drohnen und Militärhubschraubern "erheblich verstärkt." In mehreren Teilen Manipurs ist die Lage jedoch weiter angespannt. Mehr als 1000 Waffen wurden während der Krawalle von Sicherheitskräften gestohlen, erst 200 davon wieder sichergestellt. Unabhängige Informationen sind schwer zu bekommen, weil Journalisten wegen des Ausnahmenzustands nicht nach Churachandpur einreisen dürfen und die Internetdienste abgeschaltet sind.

Wie könnte es weitergehen?

Die Kluft zwischen den Meiteis und den anderen ethnischen Gruppen verläuft über politische und geografische Grenzen hinweg. Die Gewalt der vergangenen Woche hat eine erneute Eskalation in Gang gesetzt. Doch auch wenn die Lage sich beruhigen sollte: Die Meiteis dominieren Positionen in der Regierung des Bundesstaates, ihre Sprache wird in Manipur mehrheitlich gesprochen, die anderen Gruppen fühlen sich von ihnen marginalisiert.

Am Montag dieser Woche erklärte Indiens Innenminister Amit Shah, die Regierung von Manipur werde alle Beteiligten konsultieren, bevor sie eine Entscheidung über die Stammesanerkennung treffe. Dem Nachrichten-Netzwerk India Today erklärte Shah, "es gibt keinen Grund für irgendeine Person oder Gruppe, Angst zu haben." Premierminister Narendra Modi, der sich derzeit zum Wahlkampf im politisch umkämpften südindischen Bundesstaat Karnataka aufhält, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Unruhen geäußert.