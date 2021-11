Seit etwa einem Jahr protestieren indische Bauern in Zeltlagern am Regierungssitz - nun hat das indische Parlament eine umstrittene Agrarreform außer Kraft gesetzt. Die Abgeordneten beider Parlamentskammern stimmten am Montag in Delhi für diese Aussetzung. Die Reform zur Marktöffnung sollte es unter anderem Unternehmen erleichtern, Produkte direkt von Bauern zu kaufen. Bislang wird in Indien Getreide meist in staatlich organisierten Großmärkten mit Mittelsmännern zu garantierten, aber nicht gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreisen gehandelt. Die Regierung argumentierte stets, dass mehr Privatwirtschaft das Einkommen der Landbevölkerung steigern werde - die Landwirte befürchteten das Gegenteil. Für Premierminister Narendra Modi ist die Aussetzung der Reform eine herbe politische Niederlage. Die Landwirtschaft in Indien gilt als ineffizient, viele sehen Reformbedarf. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft.