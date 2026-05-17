Im Kampf gegen die Energiekrise nimmt Indiens Premierminister Narendra Modi die Widersprüche in Kauf, die ihm andere dann vorwerfen. Er befindet sich gerade auf einer großen Reise. Am Freitag war er in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), danach flog er in die Niederlande, von dort nach Schweden. Am Montag wird er in Norwegen erwartet. Italien ist die letzte Station. Diese aufwendige Fünf-Nationen-Tournee unternimmt Modi ausgerechnet nach seiner Rede in Secunderabad vor einer Woche, bei der er Energiesparen zur patriotischen Pflicht erklärte.