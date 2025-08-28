SZ: Herr Kewalramani, bei Zusammenstößen zwischen Indien und China vor fünf Jahren starben im Galwan-Tal mindestens 20 Soldaten – eine Eiszeit brach an. Nun lädt Xi Jinping „in Freundschaft“ Indiens Premier Narendra Modi zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Überrascht Sie das?
Indisch-chinesische Beziehungen„Kaum noch jemand vertraut Washington“
Lesezeit: 4 Min.
China und Indien nähern sich nach Jahren des Konflikts wieder an. Manoj Kewalramani, einer der profiliertesten Kenner der indisch-chinesischen Beziehungen, erklärt vor dem SCO-Gipfel in Tianjin, was die zwei Rivalen eint, was sie trennt. Und was das für den Westen bedeutet.
Interview von David Pfeifer und Lea Sahay
Chinas Wirtschaftskrise:Die Aussortierten
In Peking gibt es jetzt Büros, in denen niemand wirklich arbeitet. Für ein paar Euro am Tag mieten sich Menschen einen Schreibtisch, um so zu tun, als hätten sie einen Job. Warum in Chinas vermeintlichem Wirtschaftsboom so viele auf der Strecke bleiben.
Lesen Sie mehr zum Thema