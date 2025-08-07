Zum Hauptinhalt springen

US-ZölleTreibt Trump Indien in die Arme von China?

Lesezeit: 3 Min.

Eine Verdoppelung der Strafzölle auf 50 Prozent für den  „guten Freund“ Narendra Modi (li.): Donald Trump hat womöglich die indische Realität außer Acht gelassen.
Eine Verdoppelung der Strafzölle auf 50 Prozent für den  „guten Freund“ Narendra Modi (li.): Donald Trump hat womöglich die indische Realität außer Acht gelassen. (Foto: Ben Curtis/AP/DPA)

Jahrelang beharken sich Peking und Delhi wegen Grenzkonflikten im Himalaja. Dann schreibt der US-Präsident einen Brief an den indischen Regierungschef Modi und bringt die Rivalen einander näher. Absicht kann das eigentlich nicht gewesen sein.

Von David Pfeifer, Bangkok

Der Brief, den US-Präsident Donald Trump seinem „guten Freund“, dem indischen Premierminister Narendra Modi, am Donnerstag geschrieben hat, beginnt mit der sehr langen Betreffzeile: „Bekämpfung von Bedrohungen für die Vereinigten Staaten durch die Regierung der Russischen Föderation“. Es geht also eigentlich gar nicht um Indien. Allerdings um dessen Kauf von russischem Öl. Donald Trump sieht dadurch die nationale Sicherheit der USA bedroht und hat deswegen neue Strafzölle verhängt.

