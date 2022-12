Bei neuen Zusammenstößen zwischen indischen und chinesischen Truppen an der umstrittenen Grenze zwischen den beiden Staaten hat es nach Angaben von Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh Verletzte auf beiden Seiten gegeben. Der Vorfall habe sich bereits vergangene Woche im nordostindischen Himalaya-Distrikt Tawang ereignet, sagte Singh am Dienstag in einer Rede im Parlament. Chinesische Soldaten hätten am Freitag versucht, auf indisches Territorium vorzudringen. Bei darauffolgenden Gefechten seien Soldaten beider Seiten leicht verletzt worden. Die Parteien hätten sich zurückgezogen, es habe ein Treffen zwischen den Kommandeuren gegeben, um Ruhe und Frieden wiederherzustellen. China hingegen warf indischen Soldaten vor, die Kontroll-Linie an der Grenze "illegal überquert" und regulären chinesischen Patrouillen den Weg versperrt zu haben.