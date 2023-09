Der chinesische Präsident schickt den Premierminister nach Delhi. Das ist nun bestätigt - aber den Grund kennt immer noch niemand. Was bezweckt Xi mit seiner Absage?

Von David Pfeifer, München

Xi Jinping kommt nicht zum G-20-Gipfel nach Delhi, das wurde am Montagmorgen nun auch offiziell aus Peking bestätigt: China werde bei dem Treffen durch Ministerpräsident Li Qiang vertreten, so das chinesische Außenministerium. Es ist das erste Mal, dass Xi das wichtigste Treffen der Staats- und Regierungschefs aus den bedeutendsten Industrie- und Schwellenländern auslässt. Will er damit den Brics-Staaten einen Schub geben, die jüngst unter Pekings Führung erweitert wurden? Oder doch "Gastgeber Indien absnobben", wie es das Wirtschaftsmagazin Bloomberg gleich vermutete?