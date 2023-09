Von David Pfeifer, München

Es ist bislang nicht bestätigt, dass der chinesische Präsident Xi Jinping den G-20-Gipfel in Delhi auslassen will, aber sollte es so kommen, wird es im Gastgeber-Land Indien vermutlich als schwerer Schlag wahrgenommen werden. Wenn nicht als Attacke. Xi hatte seit seinem Amtsantritt 2013 an allen G-20-Gipfeltreffen persönlich teilgenommen, außer 2021 während der Pandemie, als das Treffen virtuell abgehalten wurde.