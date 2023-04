Indien ist auf dem besten Weg, China als bevölkerungsreichste Nation der Welt abzulösen. Bis Mitte dieses Jahres werden dort fast drei Millionen Menschen mehr leben als in der benachbarten Volksrepublik, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Vereinten Nationen hervorgeht. Demnach dürfte die Bevölkerung Indiens zur Jahresmitte auf 1,4286 Milliarden steigen, die Chinas dann bei 1,4257 Milliarden liegen, so der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen - der weltweit größte Fonds zur Finanzierung von Bevölkerungsprogrammen. Auf Platz drei kommen demnach mit weitem Abstand die USA mit 340 Millionen Einwohnern. Bevölkerungsexperten, die sich bei ihren Prognosen auf frühere Daten der UNO stützen, gehen sogar davon aus, dass Indien schon in diesem Monat zur Nummer eins aufsteigen wird. Der jüngste Bericht der Weltorganisation nennt allerdings kein genaues Datum, wann der Wechsel an der Spitze erfolgen wird.