Nach blutigen Unruhen und Verwüstungen von Kirchen in Indiens nordöstlichem Bundesstaat Manipur haben Kirchenvertreter die Zentralregierung um Hilfe gebeten. "Mit großer Besorgnis nehmen wir das Wiederaufleben der Christenverfolgung in Manipur zur Kenntnis", sagte Erzbischof Peter Machado von Bangalore dem Pressedienst Ucanews (Freitag). Anfang Mai schlugen Studenten-Demonstrationen in Manipurs Hauptstadt Imphal gegen die Förderung der Meitei in Gewalt um, nachdem laut Berichten indischer Medien ein bewaffneter Mob der Kuki und Naga einige Meitei angegriffen haben soll. Dies habe zu Vergeltungsangriffen geführt und die Gewalt in ganz Manipur eskalieren lassen. Die Landesregierung verhängte den Ausnahmezustand.