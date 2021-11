Bauernproteste in Indien:Die Wut bleibt

Bauernproteste in Indien

Bauernproteste in Indien haben nach dem gewaltsamen Tod von neun Menschen bei einer Demonstration in Uttar Pradesh auch wieder die Hauptstadt Delhi erreicht.

Von David Pfeifer, Delhi

Ein Protest kann erkalten, aber Wut wird nicht alt. Zehntausende Landwirte fuhren im vergangenen November auf Traktoren in die Hauptstadt, um gegen eine Agrarreform der Regierung zu demonstrieren, es gab Ausschreitungen, Blockaden, Wasserwerfer und Tote. Die Bauern lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, sie demonstrierten in Delhi, und als sie aus dem Stadtgebiet vertrieben wurden, errichteten sie Camps an den wichtigsten Zufahrtsstraßen. Die Regierung ignorierte sie.